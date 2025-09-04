Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 25,13 USD.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 25,13 USD. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 25,47 USD. Bei 24,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.092.118 Stück gehandelt.

Am 11.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 79,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 218,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit Abgaben von 7,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,00 USD.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,00 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,654 USD je Moderna-Aktie belaufen.



