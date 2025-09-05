DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.417 ±0,0%Nas21.782 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Moderna im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend im Tiefenrausch

08.09.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend im Tiefenrausch

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,0 Prozent auf 23,88 USD nach.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 23,88 USD. Die Moderna-Aktie sank bis auf 23,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 24,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.692.111 Moderna-Aktien.

Am 11.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,94 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 234,83 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 3,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 56,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,654 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

