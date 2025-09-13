Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Abend ab

DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.311 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.681 +1,0%
15.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Moderna gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 23,39 USD.

Das Papier von Moderna befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 23,39 USD ab. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,36 USD nach. Mit einem Wert von 23,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 1.603.156 Aktien.

Bei 75,36 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 222,19 Prozent Luft nach oben. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,00 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 142,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 241,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,654 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

