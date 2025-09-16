Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 25,43 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 20:08 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 26,01 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 25,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.377.043 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 188,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,95 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,08 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,654 USD einfahren.

