Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 26,68 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 26,68 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 26,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 306.891 Moderna-Aktien.
Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 116,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,21 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.
Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142,00 Mio. USD – eine Minderung von 41,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,00 Mio. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,570 USD je Moderna-Aktie.
