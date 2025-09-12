DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.833 ±0,0%Nas22.346 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.682 +1,1%
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag tiefer

15.09.25 16:13 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 359,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 359,70 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 358,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 361,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.309 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 9,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 30,61 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,84 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 400,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
