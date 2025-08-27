MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 382,50 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 382,50 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 383,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 382,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 683 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 395,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Abschläge von 34,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,85 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 409,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 22.10.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,07 EUR je Aktie belaufen.

