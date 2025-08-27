MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag fester

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 382,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:39 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 383,60 EUR zu. Bei 379,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 20.071 Stück.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 395,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,37 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 34,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 409,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,07 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

