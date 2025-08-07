Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Mittag herbe Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,9 Prozent auf 565,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 6,9 Prozent auf 565,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 555,60 EUR. Bei 578,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 431.057 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 430,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 23,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 580,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 47,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold