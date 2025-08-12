Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 559,40 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 559,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 562,20 EUR. Bei 551,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 109.381 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 9,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 435,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,24 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 578,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 20,65 Mrd. EUR, gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 46,99 EUR je Aktie belaufen.

