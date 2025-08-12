DAX24.193 +0,7%ESt505.375 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl66,02 -0,1%Gold3.363 +0,5%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

13.08.25 09:24 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag gesucht

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
560,60 EUR 7,20 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 555,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 555,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 551,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 435,00 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 21,65 Prozent wieder erreichen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 578,25 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 46,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
