Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 558,60 EUR nach oben.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 558,60 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 559,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 556,80 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.153 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 615,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 10,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.08.2024 (445,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 20,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 578,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 46,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

