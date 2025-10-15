Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 571,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 574,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 569,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.527 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 460,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 19,33 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 22,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 582,00 EUR.

Am 08.08.2025 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 15,94 EUR gegenüber 12,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,27 Prozent zurück. Hier wurden 17,53 Mrd. EUR gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 48,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

