Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stabilisiert sich am Mittwochvormittag

15.10.25 09:22 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 569,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 569,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 570,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 568,00 EUR. Bei 569,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.121 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,22 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 460,80 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 23,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 22,18 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 582,00 EUR an.

Am 08.08.2025 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 15,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 12,16 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 17,53 Mrd. EUR, gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 48,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

