Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft fällt am Mittag

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 556,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 556,20 EUR abwärts. Bei 552,00 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 556,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.348 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 9,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 457,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 17,84 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 578,25 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 46,99 EUR fest.

