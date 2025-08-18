Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 558,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 558,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 558,80 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 556,60 EUR. Zuletzt wechselten 3.072 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 615,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 457,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 18,19 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 578,25 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 20,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 46,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

