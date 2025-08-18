DAX24.346 -0,3%ESt505.479 -0,1%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,59 +1,0%Gold3.327 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kursentwicklung im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Boden

20.08.25 09:25 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 558,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
558,40 EUR 2,20 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 558,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 558,80 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 556,60 EUR. Zuletzt wechselten 3.072 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 615,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 457,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 18,19 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 578,25 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 20,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 46,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen