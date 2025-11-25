Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Vormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 529,80 EUR abwärts.
Um 09:06 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 529,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 529,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 532,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.381 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.
Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 16,23 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 475,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 22,18 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 593,75 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,48 EUR, nach 7,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 17,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Am 04.03.2027 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 47,90 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
