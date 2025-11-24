Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 529,00 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 529,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 528,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 534,40 EUR. Zuletzt wechselten 60.195 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,41 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 475,10 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 22,18 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 593,75 EUR.

Am 11.11.2025 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 17,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,78 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 47,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

