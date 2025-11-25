Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 530,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 530,80 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 529,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 532,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.110 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 13,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 475,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,49 Prozent.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 22,18 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 593,75 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025. Das EPS lag bei 15,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 7,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 47,90 EUR je Aktie aus.

