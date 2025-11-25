Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 540,40 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 540,40 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 541,80 EUR an. Bei 532,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 113.602 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 475,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,08 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 22,18 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 593,75 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 15,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17,86 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 47,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

