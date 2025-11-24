Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 529,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 529,80 EUR. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 528,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 534,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.351 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 16,23 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 475,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 10,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 22,18 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 593,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025. Das EPS wurde auf 15,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 47,90 EUR im Jahr 2025 aus.

