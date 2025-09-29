Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 538,80 EUR ab.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 538,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 537,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 547,60 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 39.910 Aktien.

Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 14,29 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 457,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 15,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 22,06 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 581,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,94 EUR, nach 12,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 17,53 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 47,55 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingefahren

Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen