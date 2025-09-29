DAX23.709 -0,2%ESt505.493 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,18 -0,7%Gold3.820 -0,4%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Dienstagvormittag

30.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 546,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
540,00 EUR -5,40 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 546,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 548,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 547,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.626 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 457,00 EUR am 09.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 22,06 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 581,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 15,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 17,53 Mrd. EUR, gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 47,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

