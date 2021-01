UniCredit-Aktie etwas leichter: UniCredit bestellt Andrea Orcel zum neuen CEO

Die monatelange Suche nach einem Nachfolger für Jean Pierre Mustier ist damit zu Ende. Der Ernennung soll auf der Jahreshauptversammlung am 15. April bestätigt werden, wie die UniCredit SpA mitteilte. Damit kehrt einer der bekanntesten Banker Europas mitten in der Coronavirus-Pandemie und einer andauernden Periode negativer Zinsen an die Spitze der Branche zurück.

Orcel hatte seine Position als Leiter des Investmentbanking bei der UBS Group AG im Jahr 2018 verlassen, nachdem die Verwaltungsratschefin des Banco Santander, Ana Botin, ihm den CEO-Posten angeboten hatte, nur um ihn Monate später wieder abzusagen. Orcel verklagt die spanische Bank derzeit auf Zahlung von 100 Millionen Euro.

Bei UniCredit löst er nun den Franzosen Mustier ab, der im November angekündigt hatte, er werde angesichts von Differenzen mit dem Verwaltungsrat über die künftige Strategie zurücktreten.

Die UniCredit-Aktie verliert daraufhin im Handel an der italienischen Börse zwischenzeitlich 0,36 Prozent auf 7,662 Euro.

