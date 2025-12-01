NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.572 Pkt - Ruhiger Wochenstart

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Von einem insgesamt sehr ruhigen nachbörslichen Geschäft sprach ein Händler von Lang & Schwarz zu Wochenbeginn. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, die Umsätze seien relativ niedrig gewesen. Die Airbus-Aktie erholte sich nicht von den deutlichen Verlusten aus dem regulären Handel und zeigte sich wenig verändert. Der Flugzeugbauer hat Probleme an Maschinen der A320-Baureihe festgestellt, was zu einem Kursminus von 5,9 Prozent geführt hatte.

