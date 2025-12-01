DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.219 -4,8%Euro1,1612 +0,2%Öl63,25 +0,1%Gold4.237 +0,5%
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.572 Pkt - Ruhiger Wochenstart

01.12.25 22:27 Uhr
DOW JONES--Von einem insgesamt sehr ruhigen nachbörslichen Geschäft sprach ein Händler von Lang & Schwarz zu Wochenbeginn. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, die Umsätze seien relativ niedrig gewesen. Die Airbus-Aktie erholte sich nicht von den deutlichen Verlusten aus dem regulären Handel und zeigte sich wenig verändert. Der Flugzeugbauer hat Probleme an Maschinen der A320-Baureihe festgestellt, was zu einem Kursminus von 5,9 Prozent geführt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.572 23.589 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)

