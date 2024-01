NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite performte am Abend positiv.

Werte in diesem Artikel

Zum Handelsschluss erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,43 Prozent auf 15.425,94 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,203 Prozent stärker bei 15.391,41 Punkten, nach 15.360,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15.337,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15.432,35 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14.992,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13.018,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 11.364,41 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,47 Prozent aufwärts. Bei 15.438,85 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Escalon Medical (+ 11,11 Prozent auf 0,20 USD), Century Aluminum (+ 10,38 Prozent auf 11,27 USD), Baiducom (+ 7,49 Prozent auf 107,19 USD), Ballard Power (+ 6,58 Prozent auf 3,40 USD) und Evercel (+ 6,32 Prozent auf 1,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Logitech (-8,67 Prozent auf 75,64 CHF), Cutera (-8,06 Prozent auf 2,51 USD), Trinity Biotech (-7,95 Prozent auf 0,41 USD), Forward Air (-6,30 Prozent auf 49,66 USD) und Sify (-6,25 Prozent auf 1,50 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 11.220.698 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,716 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net