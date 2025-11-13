NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 0,223 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die NEL ASA-Aktie musste um 16:05 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,223 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,220 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,224 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.592.738 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 0,334 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Gewinne von 49,865 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,449 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,24 NOK an.
Am 29.10.2025 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 303,37 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 17,09 Prozent verringert.
NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.
2025 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig
Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com
Nachrichten zu NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen