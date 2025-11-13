NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 0,223 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie musste um 16:05 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,223 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,220 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,224 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.592.738 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,334 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Gewinne von 49,865 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,449 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,24 NOK an.

Am 29.10.2025 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 303,37 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 17,09 Prozent verringert.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.

2025 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

