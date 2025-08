Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 134,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 134,70 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,50 EUR an. Bei 133,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.630 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.08.2025 markierte das Papier bei 135,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 0,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 83,95 EUR. Abschläge von 37,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,614 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 120,50 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Nemetschek SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,86 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

