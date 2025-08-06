Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 137,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,5 Prozent auf 137,00 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 137,60 EUR. Bei 134,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.514 Nemetschek SE-Aktien.

Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 137,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 84,00 EUR fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 63,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,614 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 290,03 Mio. EUR – ein Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,87 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Juli 2025: So schätzen Experten die Nemetschek SE-Aktie ein

Nemetschek-Aktie nach endgültigen Quartalszahlen auf Rekordhoch