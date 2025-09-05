Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 115,30 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 115,30 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 116,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.394 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 16,75 Prozent niedriger. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,621 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 122,39 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 227,69 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nemetschek SE-Aktie ein