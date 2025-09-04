Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 110,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 110,80 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,60 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 111,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.107 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,00 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2024 auf bis zu 87,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 26,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,621 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 122,39 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nemetschek SE-Aktie ein