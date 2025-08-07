DAX24.040 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,9%Dow44.434 +1,0%Nas21.578 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
So entwickelt sich Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Nemetschek SE

12.08.25 16:09 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 10,1 Prozent auf 123,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
122,50 EUR -14,20 EUR -10,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 123,20 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 121,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 204.370 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei 85,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,614 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,39 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,88 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
