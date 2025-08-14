Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 123,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 123,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 123,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.525 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 29,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,616 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

