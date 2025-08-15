Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 123,50 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 123,50 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 123,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,10 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.396 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 86,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,88 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,616 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,88 EUR je Aktie belaufen.

