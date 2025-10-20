Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 104,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 104,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 105,00 EUR. Bei 104,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.683 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 24,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,622 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,94 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,38 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

