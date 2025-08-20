Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 121,70 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 121,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 120,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,80 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 29.399 Aktien.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 13,80 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 86,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,616 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie.



