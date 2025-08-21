Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Nemetschek SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 121,40 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 121,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 121,40 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,10 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.342 Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 86,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 28,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,616 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,38 Prozent gesteigert.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

