DAX24.324 +0,1%ESt505.479 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.330 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
Elon Musks SpaceX bereitet zehnten Testflug des Starship vor Elon Musks SpaceX bereitet zehnten Testflug des Starship vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
So bewegt sich Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag ohne große Veränderung

22.08.25 09:25 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 121,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
120,30 EUR -0,30 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 121,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 121,40 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,10 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.342 Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 86,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 28,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,616 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,38 Prozent gesteigert.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingefahren

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
24.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
22.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
31.07.2025Nemetschek SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen