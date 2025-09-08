Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 74,01 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,0 Prozent auf 74,01 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 73,91 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,51 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 443.145 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 19,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 5,55 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

