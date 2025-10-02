Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Vormittag

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 74,37 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 74,37 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 74,37 CHF zu. Mit einem Wert von 73,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.743 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 18,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,01 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,31 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Nestlé-Aktie höher: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden