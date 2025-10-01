Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 74,15 CHF.

Um 11:49 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 74,15 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 74,15 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,07 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 802.876 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,70 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,90 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 5,73 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,31 CHF.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

