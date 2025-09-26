Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kurs der Nestlé

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 73,08 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 73,08 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 73,09 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,23 CHF. Zuletzt wechselten 1.182.614 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 82,31 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie höher: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren verloren

Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück