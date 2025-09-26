Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 72,43 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 72,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,23 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 571.345 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. 26,63 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,31 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

