Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 73,23 CHF.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 73,23 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 73,27 CHF. Bei 73,07 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 133.312 Aktien.
Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,25 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2025). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 4,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,31 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
