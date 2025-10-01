Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 74,10 CHF zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 74,10 CHF zu. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,18 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 73,07 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.282.719 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 23,78 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 5,67 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,33 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

