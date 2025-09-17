Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Nestlé am Donnerstagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 71,72 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 71,72 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 71,99 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,36 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1.064.929 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Gewinne von 27,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,54 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,31 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

