Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Nachmittag

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 1.206,19 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 1.206,19 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.183,18 USD ab. Bei 1.197,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 148.730 Stück.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,17 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 661,00 USD am 12.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,20 Prozent.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,88 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 39,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

