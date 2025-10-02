Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagabend mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 1.159,96 USD ab.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 1.159,96 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.134,66 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.161,34 USD. Bisher wurden via NASDAQ 880.616 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,60 Prozent. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 677,88 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 41,56 Prozent sinken.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 11,12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 26,29 USD je Aktie aus.

