Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 1.257,22 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 1.246,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.265,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 418.540 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,66 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 661,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,42 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.253,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,88 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,26 USD fest.

