Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag nahezu unverändert

15.09.25 16:13 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Netflix zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 1.187,57 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 1.187,57 USD. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.190,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.174,89 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.189,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 110.711 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 12,91 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2024 auf bis zu 677,88 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,28 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

