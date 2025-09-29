Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Dienstagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 1.186,98 USD ab.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 1.186,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.183,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.206,41 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 185.127 Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,97 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 677,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 75,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,70 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

